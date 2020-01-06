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ارتفاع يتجاوز التوقعات بأسعار المنتجين في منطقة اليورو

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ارتفاع يتجاوز التوقعات بأسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفاع يتجاوز التوقعات بأسعار المنتجين في منطقة اليورو

مباشر: نمت المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل استقرار الأسعار في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف ترتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة ارتفعت بنحو 0.9 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني كما زادت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.2 بالمائة.

في حين استقرت أسعار السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة بينما تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجع بنسبة 1.4 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018.

وجاء أكبر انخفاض في أسعار المنتجين من الدنمارك (-4.8 بالمائة) يليها إيطاليا (-3.6 بالمائة) وبلجيكا (-3.2 بالمائة) في حين الزيادة الأكبر سجلت في بلغاريا (4 بالمائة) ورومانيا (3.6 بالمائة).

وبحلول الساعة 10:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1197 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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