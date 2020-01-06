نشاط الخدمات في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: تحسن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام لا يزال يشهد ضعفاً في النمو.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع إلى 52.8 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 51.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي سوف يسجل 52.4 نقطة في الشهر المنقضي.

وتعتبر هذه القراءة أعلى من التقديرات الأولية والبالغة 52.4 نقطة، كما أنها أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش 50 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، فسجل 50.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 50.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

ورغم تحسن قراءة المؤشر المركب لكنها لا تزال تشير إلى ضعف نمو النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو.

ووفقاً للبيانات، ظل الاختلاف بين أداء التصنيع والخدمات ملحوظاً في شهر ديسمبر/كانون الأول لكن تمركز النمو بشكل عام في قطاع الخدمات، حيث وصل النمو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وبحلول الساعة 9:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1187 دولار.