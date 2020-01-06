أخبار عاجلة

الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نشاط الخدمات في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

Google+ Print
نشاط الخدمات في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر نشاط الخدمات في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: تحسن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكن الأداء الاقتصادي بشكل عام لا يزال يشهد ضعفاً في النمو.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو ارتفع إلى 52.8 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 51.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي سوف يسجل 52.4 نقطة في الشهر المنقضي.

وتعتبر هذه القراءة أعلى من التقديرات الأولية والبالغة 52.4 نقطة، كما أنها أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش 50 نقطة.

 وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، فسجل 50.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 50.6 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

ورغم تحسن قراءة المؤشر المركب لكنها لا تزال تشير إلى ضعف نمو النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو.

ووفقاً للبيانات، ظل الاختلاف بين أداء التصنيع والخدمات ملحوظاً في شهر ديسمبر/كانون الأول لكن تمركز النمو بشكل عام في قطاع الخدمات، حيث وصل النمو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وبحلول الساعة 9:41  صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1187 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"