هبوط الدولار الأمريكي عالمياً مع تصعيد التوترات الجيوسياسية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه إذا قامت إيران بشن هجمات عسكرية فسيكون الانتقام كبيراً، في حين تعهد قائد إيراني بطرد الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على المعدات العسكرية، مهدداً إيران بإرسال بعض تلك المعدات بدون تردد حال قيامها بهجمات على أيّ قاعدة أمريكية.

وكانت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد شهدت تسارعاً ملحوظاً في الأيام الماضية، في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.

ومن المقرر إعلان بيانات النشاط الخدمي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1.1198 دولار.

وفي نفس الوقت، انخفضت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلة 108.01 ين، وسجلت هبوطاً بنسبة 0.6 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3166 دولار.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.5 بالمائة لتصل إلى 0.96 فرنك.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 96.580.