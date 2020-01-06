البلدية السعودية: نواصل حملاتنا لإلزام محطات الوقود بشاشات عرض الأسعار

الرياض - مباشر: تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية حملاتها الرقابية عبر الأمانات والبلديات للتأكد من التزام جميع محطات الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية، تبيّن السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON91/RON95) إضافة إلى الديزل والكيروسين.

وأوضحت الوزارة؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن تركيب الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين، فيما يتعلق بأسعار الوقود، ومصداقية مزوّد الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، ومواكبة المراجعات الدورية لأسعار البنزين.

وكانت الوزارة قد وجّهت سابقاً جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة؛ للتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية، وفي حال مخالفة ذلك يتم إنذار المحطة بثلاثة إنذارات، ليتم بعد ذلك إيقاف ترخيص الخدمة عن محطات الوقود غير الملتزمة بتركيب الشاشات.

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