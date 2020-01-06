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السعودية:نستعد لإقرار ميثاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

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السعودية:نستعد لإقرار ميثاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن السعودية:نستعد لإقرار ميثاق مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

الرياض – مباشر: انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض.

وكشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان؛ وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن خلال الاجتماع؛ تمهيداً لرفعه لقادة الدول في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يعكس جانباً مما يوليه القادة من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف بن فرحان، أن حريصة الحرص كله على التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في هذا المجلس؛ لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بالدول من كل جانب.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في هذه المرحلة الحساسة التي تستوجب تسريع وتيرة التعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز قدراتها بما يمكنها من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه المنطقة، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن.

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