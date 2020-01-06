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إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ934 مليار ريال خلال 11 شهراً

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إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ934 مليار ريال خلال 11 شهراً إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ934 مليار ريال خلال 11 شهراً

الرياض – السيد جمال: سجل إجمالي إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية ارتفاعاً خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019؛ بعد الزيادة التي سجلتها عمليات نقاط البيع.

وارتفع إجمالي إنفاق المستهلكين بالمملكة؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، بنحو 4.5 بالمائة خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 39.92 مليار ريال مقارنة بـالفترة المماثلة من العام السابق.

وقفز إنفاق المستهلكين في السعودية إلى 934.37 مليار ريال في الـ11 الأولى من العام الماضي، مقارنة بــ 894.44 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

ودعم ارتفاع إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال الـ11 شهراً الأولى من العام 2019، الزيادة التي شهدتها مبيعات عمليات نقاط البيع بنحو 22.6 بالمائة على أساس سنوي، وبنمو قيمته 47.41 مليار ريال.

وبلغت حصيلة مبيعات نقاط البيع في السعودية 257.39 مليار ريال في العام 2019 حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بــ 209.98 مليار ريال بالفترة المقابلة من العام السابق.

وفي المقابل، انخفضت قيمة السحوبات النقدية عبر المصارف وأجهزة مدى في المملكة بنحو 1.1 بالمائة فقط خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بـالفترة المماثلة من عام 2018.

وبلغ إجمالي قيمة السحوبات النقدية خلال تلك الفترة 676.98 مليار ريال، مقارنة بــ 684.46 مليار ريال في أول 11 شهراً من العام السابق.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، ارتفع إنفاق المستهلكين بالسعودية بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 5.92 مليار ريال.

وسجل إنفاق المستهلكين بالمملكة 85.41 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، مقارنة بــ 79.49 مليار ريال بالشهر المقابل من 2018.

يُذكر أن إنفاق المستهلكين بالسعودية ارتفع بنسبة 5.56 بالمائة في عام 2018 على أساس سنوي؛ إلى 980.63 مليار ريال، مقارنة بــ 928.98 مليار ريال في عام 2017.

وتركز إنفاق المستهلكين بالمملكة على قطاع المشروبات والأغذية بقيمة 33.65 مليار ريال في الـ 11 شهراً الأولى من عام 2019، يليه الإنفاق على قطاع الملابس والأحذية بـ 27.57 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والمقاهي بـ 26.28 مليار ريال.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن السعودية بمستوى الإنفاق بقيمة 86.7 مليار ريال، يليها مدينة جدة بـ 43.5 مليار ريال.

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مباشر (اقتصاد)

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