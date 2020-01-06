النشاط الخدمي في الصين يتراجع من أعلى مستوى بـ7 أشهر

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في الصين من أعلى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكنه مع ذلك لا يزال داخل نطاق التوسع.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي "ماركت وكاسين"، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين انخفض إلى 52.5 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 53.5 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي كانت أعلى مستوى في 7 أشهر.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الاقتصاد الأكبر عالمياً بعد الولايات المتحدة سوف يسجل 53.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر المركب، الذي يرصد أداء القطاعي للصناعة والخدمات معاً، إلى 52.6 نقطة في الشهر الماضي مقابل أعلى مستوي خلال 21 شهراً في الشهر السابق له والبالغة 53.2 نقطة.

وأظهرت البيانات أن نشاط الشركات استمر في التوسع في كل من قطاعي الصناعة والخدمات، كما ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل عام، على الرغم من أن وتيرة الزيادة سجلت أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات الجديدة للشركات في القطاعين الخدمي والصناعي نمت بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 6.9724 يوان.