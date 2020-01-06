أخبار عاجلة

الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النشاط الخدمي في الصين يتراجع من أعلى مستوى بـ7 أشهر

Google+ Print
النشاط الخدمي في الصين يتراجع من أعلى مستوى بـ7 أشهر النشاط الخدمي في الصين يتراجع من أعلى مستوى بـ7 أشهر

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في الصين من أعلى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي، لكنه مع ذلك لا يزال داخل نطاق التوسع.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسستي "ماركت وكاسين"، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين انخفض إلى 52.5 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل 53.5 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي كانت أعلى مستوى في 7 أشهر.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الاقتصاد الأكبر عالمياً بعد الولايات المتحدة سوف يسجل 53.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر المركب، الذي يرصد أداء القطاعي للصناعة والخدمات معاً، إلى 52.6 نقطة في الشهر الماضي مقابل أعلى مستوي خلال 21 شهراً في الشهر السابق له والبالغة 53.2 نقطة.

وأظهرت البيانات أن نشاط الشركات استمر في التوسع في كل من قطاعي الصناعة والخدمات، كما  ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل عام، على الرغم من أن وتيرة الزيادة سجلت أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات الجديدة للشركات في القطاعين الخدمي والصناعي نمت بأبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 6.9724  يوان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟

ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟

"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية

"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية

الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل

التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل