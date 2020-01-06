وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السعودي تطورات المنطقة

القاهرة - مباشر: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بالرياض، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات (تويتر)، إن اللقاء جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وانطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، اجتماعات وزراء خارجية كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، الذي يضم كلاً من السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية على هذا الممر المائي الدولي.

يتناول الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بالمسؤولية الأساسية التي تقع على دول المنطقة، لتفادي تدخلات أي دول خارج المنطقة في شؤون هذه المنطقة الحساسة بالذات فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، لتحقيق المصالح المشتركة، في حوض البحر الأحمر الذي يعد جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات.

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