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أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

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أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

الكويت - مباشر: استقبل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان صباح اليوم الاثنين الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة، وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية والوفد المرافق له.

وبحسب "كونا"، نقل الأمير تركي رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات.

من ناحية أخرى، استقبل أمير الكويت بقصر بيان صباح اليوم أيضاً، رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المُعين نايف فلاح الحجرف.

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