"المعمر" يتصدر ارتفاعات "تداول" بثاني أعلى مكاسب منذ الإدراج

مباشر ـ بدور الراعي: تصدر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قائمة ارتفاعات لسوق السعودي، خلال جلسة اليوم الإثنين، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب منذ إدراجه في شهر أبريل / نيسان الماضي.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت الرياض، ارتفع السهم بنسبة 6.39 بالمائة، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 29 أبريل / نيسان 2019، التي شهدت أعلى مكاسب للسهم، ليقفز إلى مستوى 47.50 ريال.

وتم إدراج السهم بسوق الأسهم السعودية "تداول" بتاريخ 24 أبريل / نيسان الماضي.

وبلغت قيمة تداول السهم حتى هذه اللحظات 30.77 مليون ريال، بكميات قدرها 648.811 ألف سهم موزعة على 1.624 ألف صفقة.

وأعلنت الشركة أمس الأحد عن عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2019، بواقع سهم واحد للسهم. اعتبارا من 27 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقت سابق بزيادة رأس المال 25 بالمائة من خلال منح أسهم مجانية؛ برسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وفي تلك الأثناء تراجع أداء المؤشر العام للسوق بنسبة 0.46 بالمائة الى مستوى 8145.77 نقطة ليفقد 38.96 نقطة، من خلال التداول على 95.12 مليون سهم و بقيمة 2.38 مليار ريال.

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