الين الياباني يقفز لأعلى مستوى بـ3 أشهر مع التصعيد الجيوسياسي

مباشر: صعد الين الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي اليوم الأثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد الأسبوع الماضي في تأجيج التوترات بالشرق الأوسط، حيث أدت إلى مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

و حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانتقام بقوة وسرعة إذا قامت إيران بالرد، في حين تعهد القائد الإيراني الذي حل محل "سليماني" بطرد الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.

وفي أوقات التوترات السياسية العالمية يلجأ المستثمرون إلى عملات الملاذ الأمن كالين الياباني بالنظر إلى وضع اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم.

وبحلول الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 107.97 ين، بعد أن سجل 107.82 ين وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول.