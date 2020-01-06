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ترامب: مستعدون للرد بقوة وسرعة على أيّ هجوم

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مباشر: شدد الرئيس الأمريكي دونالد على أن الولايات المتحدة مستعدة تماماً للرد بقوة وسرعة على أيّ هجمة إيرانية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على المعدات العسكرية.

وأكد أن الولايات المتحدة هي الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم، قائلاً: "إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أيّ أمريكي، فسوف نقوم بإرسال بعض تلك المعدات الجميلة الجديدة.. وبدون تردد".

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وفي تغريدة سابقة، أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران هاجمت الولايات المتحدة، ونحن قمنا بالرد، وإذا هاجموا مجدداً، وهو الأمر الذي أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسوف نرد بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل.

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وكانت الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على مطار بغداد الدولي في نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في هزة داخل الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس ترامب الرسالة نفسها في تغريدة أخرى بقوله إن هذه المنشورات بمثابة إخطار للكونجرس الأمريكي بأنه إذا قامت إيران باستهداف أيّ شخص أمريكي فإن الولايات المتحدة سترد الضربة بشكل سريع وكامل وربما بطريقة غير مناسبة.

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مباشر (اقتصاد)

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