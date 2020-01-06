محدث.. السوق السعودي يشهد تنفيذ صفقتين خاصتين بـ11.3 مليون ريال

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية بلغت 11.29 مليون ريال، من خلال 222.46 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ صفقة خاصة على سهم الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بنحو 8.85 مليون ريال، من خلال 100 ألف سهم، وعند سعر 88.50 ريال.

وبلغت قيمة الصفقة الثانية نحو 2.49 مليون ريال، من خلال 122.46 ألف سهم، وتنفيذها على سهم "كهرباء السعودية" عند سعر 20 ريالاً.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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