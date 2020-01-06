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النفط يقفز 2% بدعم التوترات الجيوسياسية.. و"برنت" يتجاوز 70 دولاراً

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النفط يقفز 2% بدعم التوترات الجيوسياسية.. و"برنت" يتجاوز 70 دولاراً النفط يقفز 2% بدعم التوترات الجيوسياسية.. و"برنت" يتجاوز 70 دولاراً

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام برنت 70 دولاراً للبرميل بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد .

وهدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وسط تصعيد التوترات مع إيران في الشرق الأوسط.

وتتواصل المكاسب في أسواق النفط منذ الجمعة الماضية بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارة جوية استهدفت مسؤولين عسكريين في إيران.

وبحلول الساعة 8:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 70.04 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 2.0 بالمائة مسجلاً 64.19 دولار للبرميل، بعد أن سجل 64.44 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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