الأسهم الأوروبية تنخفض بالمستهل مع التوترات بين واشنطن وطهران

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة المستثمرين التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

واتجه المتداولون في سوق الأصول الخطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب والسندات الحكومية بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الأخيرة في الأسبوع الماضي تسببت في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ومن المقرر الإفصاع عن بيانات مبيعات التجزئة الألمانية ومؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو في وقت لاحق هذا اليوم.

وبحلول الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.6 بالمائة ليسجل 415.8 نقطة.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 13092.8 نقطة، في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 6002.8 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 7592.7 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1168 دولار.