الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع استمرار التوترات بالشرق الأوسط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر معظم أسواق أسيا بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.

وتصاعد التوتر العالمي في أواخر الأسبوع الماضي بعد مقتل القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية في غارة جوية أمريكية ببغداد، مما أدى الى رغبة إيران في الانتقام.

وقال النظام الإيراني يوم الأحد إنه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 452 نقطة ليسجل 23204.9 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فانخفض بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 1697.5 نقطة.

وبحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 107.97 ين.