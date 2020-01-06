الذهب يصعد لأعلى مستوى في 7 سنوات مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 سنوات خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

واستفاد المعدن النفيس من التوترات الجيوسياسي، حيث طالبت العراق أمس الأحد القوات الامريكية والقوات الأجنبية الأخرى المغادرة وسط رد فعل عسكرى متزايد ضد مقتل عسكري إيراني.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد الأحد حيال تلك الخطوة، قائلاً: "إذا غادرت القوات، فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة القاعدة الجوية هناك".

من جانبها، أعلنت إيران كذلك أنها قد تتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يثير القلق حول الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 مع 6 قوى كبرى.

ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وبحلول الساعة 8:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 21.50 دولار ليصل إلى 1573.90 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 1573.82 دولار للأوقية ليربح 21.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 10 أبريل/نيسان 2013.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.851.