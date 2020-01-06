صفقة خاصة على "إس تي سي" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 8.85 مليون ريال، من خلال 100 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 88.50 ريال.

وتم تداول سهم "إس تي سي" بجلسة الاثنين بين مستويات 99.10 ريال و97.20 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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