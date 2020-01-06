ملكية الأجانب والسعوديين بـ"تداول" تتراجع لصالح الخليجيين

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، انخفاض قيمة ملكية المستثمرين الأجانب والسعوديين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما شهدت ارتفاعاً للمستثمرين الخليجيين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، عاودت ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية للتراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـالأسبوع السابق بقيمة 294.64 مليون ريال.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 197.95 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي (تمثل 2.2 بالمائة من الأسهم المصدرة)، مقابل 198.24 مليار ريال (تعادل 2.19 بالمائة من الأسهم المصدرة) في الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب إلى إجمالي الأسهم الحرة لـ 12.73 بالمائة، مقارنة بــ 12.33 بالمائة في الأسبوع السابق.

واستقرت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين من الأسهم المصدرة عند 0.5 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت ملكية المستثمرين المؤهلين لـ 1.5 بالمائة، واستقرت ملكية المقيمين عند 0.17 بالمائة.

كما هبطت ملكية المستثمرين السعوديين بقيمة 35.7 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وانخفضت ملكية المستثمرين السعوديين من 97.31 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 85.11 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق إلى 97.30 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 84.58 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 8.761 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني الحالي، مقارنة بـملكيتهم البالغة 8.797 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين بواقع 559.06 مليون ريال، لتصل إلى 45.09 مليار ريال، مقابل 44.53 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وبلغت نسبة ملكية الخليجيين من الأسهم المصدرة 0.5 بالمائة و2.69 بالمائة من الأسهم الحرة في الأسبوع الماضي، مقابل 0.49 بالمائة و2.57 بالمائة على التوالي في الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 35.44 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ إلى 9.004 تريليون ريال، مقارنة بــ 9.039 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

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