"الكابلات" يسجل أعلى خسائر منذ 2018..مع بدء الاكتتاب بحقوق الأولوية

مباشر ـ ثابت شحاتة: تراجع سهم شركة الكابلات السعودية، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الاثنين، ليعاود خسائره، بعد 4 جلسات من الارتفاع، وذلك تزامناً مع بدء الاكتتاب بزيادة رأس المال، وتداول حقوق الأولوية.

وهبط السهم بنسبة 8.44 بالمائة، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، وهي أعلى خسائر للسهم منذ الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تصدر بها خسائر السوق السعودي، ليصل إلى مستوى 21.70 ريال.

وبدأت اليوم الاثنين فترة تداول حقوق الأولوية، وفترة الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة الكابلات السعودية، من 110.61 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 820.6 ألف سهم، بلغت قيمتها 18.65 مليون ريال من خلال 1.45 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر في تلك الأثناء، بتراجع سبته 0.8 بالمائة، فاقداً 65.2 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,128.54 نقطة.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في اجتماعها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، زيادة رأسمال الشركة، بطرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 250 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف إلى إعادة الهيكلة، وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب شركة الكابلات السعودية بزيادة رأسمالها، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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