"تداول": 326.7 مليون ريال صافي شراء للأجانب خلال أسبوع

الرياض - مباشر: استمر المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية – تداول نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني 2020.

ووفقاً لبيانات "تداول"، الصادرة اليوم الاثنين، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 326.71 مليون ريال في الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 1.11 مليار ريال، ومبيعات إجمالية بـ 782.44 مليون ريال.

وشكلت مشتريات الأجانب 5.74 بالمائة من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق في الأسبوع الماضي، بينما مثلت المبيعات 4.05 بالمائة.

ودعم مشتريات الأجانب في "تداول" الأسبوع الماضي تكثيف عمليات الشراء من جانب المستثمرين المؤهلين بصافي 374.88 مليون ريال؛ حصيلة الفارق بين مشتريات إجمالية بلغت 816.36 مليون ريال، مقابل مبيعات قيمتها 441.47 مليون ريال.

وتتوزع استثمارات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المقيمين والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين.

وفي المقابل، غلب اللون الأحمر على تعاملات المستثمرين السعوديين والخليجيين خلال الأسبوع الماضي؛ بصافي 237.11 مليون ريال و89.6 مليون ريال على التوالي.

وبلغت مشتريات السعوديين الإجمالية 17.93 مليار ريال (92.8 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء بالسوق)، مقابل مبيعات قيمتها 18.16 مليار ريال (تمثل 94.02 من مجمل عمليات البيع بالسوق).

ونفذ المستثمرون الخليجيون عمليات شراء بقيمة 284.16 مليون ريال (1.5 بالمائة من مشتريات السوق الإجمالية خلال الأسبوع)، مقارنة بــ 373.76 مليون ريال مبيعات (تعادل 1.9 بالمائة من عمليات البيع في المؤشر الرئيسي "تاسي").

وسجل المستثمرون الأفراد صافي بيع بقيمة 530.77 مليون ريال، والمؤسسات سجلت مبيعات صافية بقيمة 293.66 مليون ريال.

وخلال الأسبوع السابق، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 657.46 مليون ريال، و328.07 مليون ريال للخليجيين، مقابل مبيعات صافية للسعوديين بقيمة 985.54 مليون ريال.

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