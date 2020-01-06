العقاري السعودي: إيداع 1.69 مليار ريال لمستفيدي "سكني" بشهر ديسمبر

الرياض ـ مباشر: أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 1.69 مليار ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر ديسمبر 2019.

وأفاد المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن 306 ملايين ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

وأضاف العصيمي، أنه تم إبداع 1.15 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و237 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وبين أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي 2019م بلغت نحو 13.15 مليار ريال.

وتابع: "استحوذت مبادرة دعم العسكريين على 9.54 مليار ريال، بينما بلغ دعم "التمويل المدعُوم" نحو 2.4 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.2 مليار ريال.

وأوضح العصيمي أن تحول الصندوق في عام 2017م من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

وأشار إلى أن تنوّع البرامج والمبادرات والخدمات أسهم في توفير العديد من الخيارات والحلول السكنية أمام المستفيدين للحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

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