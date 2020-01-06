ارتفاع هامشي للسوق السعودي بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين بارتفاع هامشي، وذلك بعد موجة التراجعات التي ضربت السوق بجلسة أمس الأحد على إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.01 بالمائة إلى مستوى 8194.94 نقطة ليربح نحو نقطتين.

وبلغت قيمة التداول نحو 427.240 مليون ريال، من خلال التداول على 17 مليون سهم، موزعة على 19.504 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات اليوم سهم "إم آي إس" بنسبة 6.05 بالمائة، وتلاه سهم متلايف بنسبة 3.47 بالمائة، كما ارتفع سهم مجموعة السريع بنسبة 3.33 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم "الكابلات" بنسبة 2.7 بالمائة، وهبط سهم بدجت السعودية بنحو 1.91 بالمائة.

وكان أنشط الأسهم من ناحية الكميات سهم الإنماء بنحو 1.77 مليون سهم، فيما كان سهم أرامكو الأنشط من حيث القيمة بنحو 58.06 مليون ريال.

كان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.42 بالمائة، فاقداً 203.29 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 8,193.72 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي للسوق السعودي نحو 44.81 مليار دولار، بنهاية تعاملات أمس لينخفض رأس المال السوقي بنسبة 1.87 بالمائة إلى 2.356 تريليون دولار، لتصل الخسائر السوقية لأسواق الخليج ومصر إلى نحو 55.5 مليار دولار.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية موجة الهبوط خلال جلسة اليوم الاثنين وسط تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية ومراقبة لما سيحدث بالأسواق العالمية.

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