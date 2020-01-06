"هدف" يعلن عدد السعوديات المستفيدات بدعم حضانة الأطفال بالقطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن عدد الموظفات السعوديات المستفيدات من مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 2.51 ألف مستفيدة.

وقد أجرى الصندوق تعديلاً على شروط الالتحاق وآلية الدعم، في برنامج "قرة"، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلاً من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

ووفقاً للتعديل الذي أجراه الصندوق على البرنامج، فإن الصندوق يساهم بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال، بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، بالسنة الأولى.

ويساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، خلال السنة الثانية، وتغطية 500 ريال، و400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال، للسنة الثالثة، والرابعة على التوالي.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة "قرة" إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.

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