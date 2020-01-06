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التأمين العربية تحصل على موافقة "ساما" بتجديد مزاولة النشاط

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التأمين العربية تحصل على موافقة "ساما" بتجديد مزاولة النشاط التأمين العربية تحصل على موافقة "ساما" بتجديد مزاولة النشاط

الرياض - مباشر: أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن تسلمها اليوم الاثنين موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أن التصريح سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ 11/06/1441هـ، حتى تاريخ 10/06/1444 هـ، وذلك في فروع: (التأمين العام، التأمين الصحي، الحماية والادخار).

وأعلنت الشركة في أبريل/ نيسان الماضي، عن تسلمها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،  المتضمن عدم الممانعة على زيادة رأسمال الشركة، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال، ليرتفع رأسمال الشركة إلى 530 مليون ريال.

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