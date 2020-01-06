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الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:39 صباحاً
"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:39 صباحاً
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مباشر.. مراسم تشییع لقاسم سلیماني وأبو مهدي المهندس في طهران
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 06 يناير 2020 09:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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