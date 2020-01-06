اليوم.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بزيادة رأسمال "الكابلات"

الرياض - مباشر: تبدأ اليوم الاثنين فترة تداول حقوق الأولوية، وفترة الاكتتاب بزيادة رأسمال شركة الكابلات السعودية، من 110.61 مليون ريال، إلى 360.61 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أمس الأحد، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية ستكون في 13 يناير/ كانون الثاني، وانتهاء مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن الهدف من زيادة رأس المال، هو إعادة الهيكلة وضخ أموال جديدة لتوفير رأسمال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها مطلع العام 2020، زيادة رأس المال؛ بطرح أسهم حقوق أولوية.

ترشيحات:

الكابلات السعودية تُعلن نشرة إصدار زيادة رأس المال (مستند)

هيئة السوق تعتمد زيادة رأسمال الكابلات السعودية بأسهم حقوق أولوية

"الأراضي البيضاء": مليون ريال لاستكمال البنية التحتية بـ"عرعر"