عمومية "إشراق" الإماراتية توافق على الإدراج بالسوق السعودي

أبوظبي – مباشر: وافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق للاستثمار المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال اجتماعها أمس الأحد على إدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودي (تداول).

ووفقاً لبيان صحفي للشركة لبورصة أبوظبي، فقد فوضت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارتها لمتابعة وتنفيذ كل إجراءات الإدراج الجزئي بالمملكة.

وأشارت الشركة في البيان أن التفويض يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وبصفة عامة، تترقب سوق المال السعودية إدراج أسهم شركات خليجية وفي مقدمتها "جي إف إتش" ليكون الإدراج الأول بقائمة الشركات المزدوجة في "تداول" وليمثل باباً جديداً لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

وفي المقابل، لم توافق الجمعية العمومية لشركة إشراق للاستثمار بالإجماع خلال اجتماعها أمس على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 42 بالمائة إلى 1.3 مليار درهم، من 2.33 مليار درهم لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وفي نهاية العام الماضي أكدت الشركة أن بإمكانها تغطية خسائرها المتراكمة من خلال أرباحها السنوية كل عام، دون الحاجة لخفض رأس المال، وقررت أيضاً تأجيل مناقشة الإدراج المزدوج بالسوق السعودي خلال اجتماع الجمعية العمومية ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبخصوص النتائج المالية للشركة، هبطت أرباحها شركة بنسبة 74 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي إلى 3.5 مليون درهم، مقابل 13.5 مليون درهم بالربع الثالث من عام 2018.

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