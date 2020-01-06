تحليل.. قلق وترقب ببورصات الخليج تأهباً لتطور الأحداث الجيوسياسية

مباشر - محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية موجة الهبوط خلال جلسة اليوم الاثنين وسط تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية ومراقبة لما سيحدث بالأسواق العالمية.

وفي نهاية جلسة أمس الأحد تعرضت أسواق الخليج لموجة تراجعات حادة حيث تصدرها بورصة الكويت والسعودية ودبي وأبوظبي بنسب تتراوح من 4بالمائة إلى 1 بالمائة.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية عند ختام تعاملات الأسبوع الماضي حيث فقد "داو جونز" أكثر من 230 نقطة، كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لتسجل خسائر أسبوعية.

وأتت تلك التراجعات تزامناً مع التوترات الجيوسياسية في العالم أجمع، إثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة الماضية، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

55 مليار

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق الأسهم لـ"مباشر" إن توجهات الأسواق الخليجية ستكون خاضعة بشكل كامل لتحركات الأسواق العالمية ولكن وتيرة التراجعات ستكون أقل من الخسائر التي واجهتها بجلسة أمس الأحد. وفقدت بورصات الخليج أمس أكثر من 55 مليار دولار.

وأشار الفيلكاوي إلى أن الحرب الإعلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي التي تحدد قرارات مستثمري الأسهم الآن وإذا استمرت ستواصل الأسواق الخسائر الكبرى وذلك على الرغم من التأكيد على أن الطرفين لا يُرِيدان الدخول في حرب مباشرة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن بلاده مستعدة لكافة الاحتمالات رغم أنها لا تريد الحرب". وفي المقابل، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجدداً، في وقت سابق من يوم أمس أيضاً، بضرب إيران إن استهدفت أي قواعد أمريكية أو مواطنين أمريكيين.

وأوضح إبراهيم الفيلكاوي إلى أن استمرار التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتبعها أغلب المستثمرين عن كثب هذه الأيام لمتابعة الأحداث سيدفع أسعار الذهب للارتفاع القياسي وبالتالي أسعار النفط.

وتجاوز سعر أونصة الذهب في جلسة الجمعة الماضي سعر 1555.15 دولار ليربح 27.05 دولار بما نسبته 1.77 بالمائة وسط تصاعد عمليات الطلب الشرائي. فيما ارتفعت أسعار النفط في ذات اليوم أيضاً بأكثر من 3 بالمائة لأعلى مستوى في 7 أشهر.

وأشار الفيلكاوي إلى أن ما يحدث حالياً وسط التراجعات الحادة هي عمليات تخارج تكتيكي من كبار المستثمرين وذلك لاستغلال الظرف الحال في الضغط على أسعار الأسهم وبالتالي بيعها عند مستويات مقبولة ثم شرائها بعد فترة قصيرة بأسعار مغرية.

ولفت إلى أن هناك عمليات تجميع واضحة بالأسواق للأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد استعداداً لموسم التوزيعات، مبيناً أن اقتناص تلك الأسهم في ظل الهبوط المتوقع هذا الأسبوع يعتبر فرصة لكثير من المحافظ ببورصات الخليج.

وقال جمال عجاج خبير أسواق الأسهم إن الأوضاع التي تمر بها الأسواق مبالغ بها في ظل هذه التوترات، ويعتقد أن مثل هذه الحالة مرت بها المنطقة خلال السنوات الطويلة الماضية وستنتهي بسلام الفرصة مواتية لاستغلال التراجع للاستثمار بالأسهم القوية وتعطي عوائد جيدة خلال فترة قصيرة.

محافظ حكومية

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لدى شركة ماركت وينر لـ"مباشر": إن الأسواق من المتوقع أن تجد دعماً في جلسة اليوم من المحافظ الحكومية.

وأِشار خالد الظاهري إلى أن ردة فعل المتداولين حيال التوترات الجيوسياسية سيكون تأثيرها مؤقتاً، لافتاً إلى أهمية أساسيات أداء الشركات في السوق التي لها الأثر الأهم على أداء الأسهم بالمدى الطويل، التي تكون أكثر تأثيراً في تحديد مسار بورصات الخليج.

وتوقع الخبير الاقتصادي علي الحمودي لـ"مباشر" تذبذب في الأسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة إثارة مخاوف المستثمرين بشأن تجَدُّد التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن الأسهم ما زالت تمر بمرحلة من عدم الاستقرار، كما أن العوامل النفسية تلعب دوراً مهماً في حركة السيولة التي وصلت إلى مستويات متدنية، مع نشاط المضاربين لتحقيق أرباح سريعة.

ورجح أن يتابع مستثمرو الأسهم بالخليج عن كثب على افتتاحات الأسواق الآسيوية والأوروبية ومن ثم الأمريكية لتحاول أن تستمد اتجاهاتها منها.

وأشار إلى أن إذا تم رد الفعل من قبل إيران على التصعيد الجيوسياسي سيعني المزيد من حالة عدم اليقين وقد يترجم بخروج المستثمرين الأجانب والمحافظ من مراكزهم في بالأسهم الخليجية.

مخاوف جيوسياسية

ومن جانبه، توقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" استمرار الهبوط الحاد لكل أسواق الخليج في أوائل تعاملات الاثنين نتيجة هبوط البورصات العالمية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين أمريكا وإيران عقب اغتيال الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية استهدفت موكبه بمطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

ورجح أن تعوض أسواق الخليج وخصوصاً السعودية والكويت خسائرها يوم الأربعاء القادم بشرط هدوء المخاوف الجيوسياسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم الاستفادة من الارتفاع لدعم اقتصادات دول الخليج.

وتوقع استمرار الهبوط خلال جلسة الأربعاء لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة المخاوف من استحقاقات عقود البيع بالهامش في الأسواق الإماراتية.

ونصح المتعاملين بأسواق الخليج وخصوصاً سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية البعد تماماً عن الهامش بسبب المخاطرة العالية والخسائر المتراكمة نتيجة انخفاض الأسعار؛ مما دفع بعض المستثمرين للاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول وبالتالي دفع فوائد أعلى ومن ثم تكبدوا خسائر كبيرة عند البيع.

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