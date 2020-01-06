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الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:39 صباحاً
"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:39 صباحاً
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | استعدادات مكثفة لإقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
مصر
CBC Egypt
الاثنين 06 يناير 2020 12:13 صباحاً
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