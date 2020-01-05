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السعودية.. اتفاق حكومي للتعاون في حماية الموارد الطبيعية

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السعودية.. اتفاق حكومي للتعاون في حماية الموارد الطبيعية السعودية.. اتفاق حكومي للتعاون في حماية الموارد الطبيعية

 

الرياض – مباشر: وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في ، اتفاقية تعاون علمي وفني، مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

شهد التوقيع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، وفقا بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه سيتم بموجب هذا التعاون، تشكيل فرق عمل مشتركة للقيام بمهام متابعة تنفيذ المشاريع والدراسات والبحوث المشتركة في البيئة والمياه والزراعة، والتي تتضمن الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بكافة الأعمال الخاصة بمجال حماية الموارد الطبيعية.

وتابعت الوزارة أن الاتفاقية تشمل على إيجاد حلول للحد من أي كوارث بيئية او إنسانية ناجمة عنها في المجال البيئي، والتبادل المشترك في الاستشارات والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجال المياه لرفع المستوى العلمي للفنيين لدى الطرفين، إضافة إلى تبادل الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة الصحراوية والتغيرات في الغطاء النباتي وعلاقته بالتغيرات المناخية والأمطار في مجال الزراعة.

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