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مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة

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مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة

 

مباشر: أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق.

ودعا أمين مجلس التعاون لدول الخليج، الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، المتوترة أصلا، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.

وأهاب الأمين العام في ختام البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، مساء اليوم الأحد، بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.

ويشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح الجمعة الماضي، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقيفي هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى "خامنئي" للرد على الهجوم، فيما دانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة، إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد في اتصال هاتفي امس للرئيس العراقي، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

وبعدها تداول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق، وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.

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