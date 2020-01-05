"متلايف" تحدد موعدا للجمعية غير العمومية لمناقشة الاندماج مع "ولاء"

الرياض – مباشر: دعت شركة متلايف إيه آي جي العربي "متلايف" مساهميها لاجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ لمناقشة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين".

وحددت "متلايف"، وفقا لبيان لها على "تداول"، يوم الاثنين الموافق 27 يناير/ كانون الثاني الحالي موعدا لانعقدا الجمعية؛ للتصويت على العرض المقدم من شركة ولاء لدمج "متلايف" في شركة ولاء.

وأشارت "متلايف"، إلى أن عرض شركة "ولاء" يتضمن إصدار 11.84 مليون سهم لها في الشركة مقابل كامل أسهم رأسمال "متلايف".

وتصوت الجمعية على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين "متلايف" وشركة ولاء بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2019، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة.

وفي بيان منفصل، دعت شركة "ولاء للتأمين" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة؛ بغرض الاستحواذ على شركة "متلايف"، علما بأن الاجتماع من المقرر أن يكون في نفس موعد عمومية "متلايف".

وأعلنت شركة ولاء للتأمين، في 2 يناير/ كانون الثاني الحالي، عن العرض والجدول الزمني لعملية زيادة رأس المال؛ بغرض دمج شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.

وتلقت كل من شركة ولاء للتأمين، وشركة متلايف، مؤخرا خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما؛ يتضمن عدم ممانعتها على الصفقة الاندماج بين الشركتين.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، في 23 ديسمبر / كانون الأول 2019 عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف.

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