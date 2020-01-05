الأمن العام اللبناني: غصن دخل البلاد بصورة شرعية

جي بي سي نيوز :- أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن المدير السابق لشركة "رينو نيسان"، كارلوس غصن، دخل لبنان بصورة شرعية ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراءات بحقه.

وجاء في بيان مقتضب لمديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء: "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت. يهم المديرية العامة للأمن العام أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".

من جانبها، قالت الخارجية اللبنانية إن ملابسات مغادرة كارلوس غصن لليابان ووصوله إلى لبنان لا تزال غير معلومة.

وأضافت أن لبنان وجه لحكومة اليابان منذ سنة مراسلات رسمية بخصوص غصن وتم تسليم ملف كامل لمساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام، مشيرة إلى أنه لا توجد مع اليابان اتفاقية للتعاون القضائي لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكان غصن قد وصل إلى بيروت، أمس الاثنين، قادما من اليابان، وذلك قبل أشهر من محاكمته المتوقعة. وكان غصن تحت الإقامة الجبرية على ذمة التحقيقات في مخالفات مالية محتملة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن مغادرته اليابان من قبل السلطات اليابانية.

وتجدر الإشارة إلى أن غصن ينفي التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالات