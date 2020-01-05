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عطاء التعليمية توقع عقد تسهيلات إسلامية بـ275 مليون ريال

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عطاء التعليمية توقع عقد تسهيلات إسلامية بـ275 مليون ريال عطاء التعليمية توقع عقد تسهيلات إسلامية بـ275 مليون ريال

الرياض – مباشر: وقعت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأحد، اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن عقد التسهيلات الموقع بقيمة 275 مليون ريال، لمدة تمويل تصل لـ 7 سنوات.

وأضافت الشركة، أنها ستستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجاتها المستقبلية للمشاريع التوسعية، وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وحصلت "عطاء" على التسهيلات استنادا على مركزها المالي مقابل سند لأمر، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، بحسب البيان.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.2 في المئة، لمستوى 29.60 ريالا.

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