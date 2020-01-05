"المعمر" تُعلن موعد توزيع أرباح النصف الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي آس" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019.

وقرر المجلس، وفقا لبيان للشركة على "تداول" اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 16 مليون ريال، بواقع سهم واحد لإجمالي 16 مليون سهم، بنسبة توزيع 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة، إن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2020، والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وحددت الشركة موعد صرف التوزيعات بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2020.

ولفتت الشركة، في بيانها، إنها قامت بتوزيع 16 مليون ريال عن النصف الأول من العام المالي 2019، بواقع 1 ريال للسهم الواحد، ليبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية الماضية 32 مليون ريال بواقع ريالين للسهم الواحد.

وأشارت، إلى أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح بواسطة البنك السعودي الفرنسي؛ إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ مساهمي الشركة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع.

ونوهت "إم آي آس"، إلى أنه بالنسبة للتوزيعات للمستثمرين الأجانب غير المقيمين ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 بالمائة، طبقاً لأحكام المادة الـ 68 من نظام ضريبة الدخل والمادة 63 من لائحته التنفيذية.

وقرر مجلس إدارة الشركة، اليوم، برفع توصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بأسهم منحة؛ عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.98 بالمائة، لمستوى 44.60 ريالا.

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