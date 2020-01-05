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تقرير..أسهم الخليج ومصر تتكبد 55.5 مليار دولار خسائر سوقية اليوم

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مباشر- إيمان غالي: كشفت إحصائية لـ"مباشر" تراجع القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بواقع 1.83 بالمائة تُعادل نحو 55.54 مليار دولار بختام تداولات اليوم الأحد.

وسجلت القيمة السوقية لبورصات الخليج ومصر بنهاية تعاملات اليوم 2.987 تريليون دولار، مقارنة بـ3.043 تريليون دولار في الجلسة السابقة.

وتأتي تلك التراجعات تزامناً مع التوترات الجيوسياسية في العالم أجمع، إثر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح يوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، لتعلن وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى خامنئي للرد على الهجوم، فيما أدانت العراقية الهجوم واعتبرته اعتداءً على السيادة.

 وتوعدت إيران بأن تشهد المنطقة بأسرها رداً على مقتل جنرالها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الولايات المتحدة حددت52  موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

وجاءت المملكة العربية على رأس التراجعات السوقية، إذ فقدت أسهم الشركات المقيدة نحو 44.81 مليار دولار، لينخفض رأس المال السوقي بنسبة 1.87 بالمائة إلى 2.356 تريليون دولار.

ويأتي تراجع القيمة السوقية للسعودية، تزامناً مع تراجع المؤشر العام "تاسي" 2.12 بالمائة تمثل 177.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,219.14 نقطة، بضغط أساسي من سهم أرامكو المتراجع بنحو 1.7 بالمائة.

وفي تراجعت القيمة السوقية بنسبة 4.03 بالمائة إلى 42.37 مليار دولار، فيما هبط مؤشرها الرئيسي أدنى 13300 نقطة.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد خسر سوقا دبي وأبوظبي 4.29 مليار دولار من قيمتهما السوقية بختام تداولات اليوم، تزامناً مع تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام 1.42 بالمائة، وهبوط مؤشر سوق دبي 3.06 بالمائة.

وهبطت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 0.53 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم بخسائر تقدر بـ0.61 مليار دولار، وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية للبورصة فقد هبط المؤشر العام 3.72 بالمائة، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 4.07 بالمائة و2.68 بالمائة على الترتيب.

وفي بورصة قطر سجلت القيمة السوقية بختام التعاملات 158.90 مليار دولار، لتفقد ما نسبته 3.42 بالمائة، كما تراجع مؤشرها العام 2.14 بالمائة إلى النقطة 10286.31، بفعل هبوط جماعي للقطاعات.

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين بنهاية تداولات اليوم بنسبة 2.26 بالمائة، ليصل إلى 1575.67 نقطة، كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم 2.23 بالمائة.

وجاءت بورصة مسقط أقل البورصات تسجيلاً للخسائر، إذ انخفضت القيمة السوقية 0.06 بالمائة، وتراجع المؤشر العام 0.3 بالمائة؛ بضغط الأسهم القيادية وخاصة من القطاعين المالي الخدمات.

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