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تعيين "المشاري" أمينًا عامًا لاتحاد غرف "مجلس التعاون الخليجي"

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تعيين "المشاري" أمينًا عامًا لاتحاد غرف "مجلس التعاون الخليجي" تعيين "المشاري" أمينًا عامًا لاتحاد غرف "مجلس التعاون الخليجي"

 

مباشر: أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قراراً بتعيين سعود بن عبدالعزيز المشاري، أمينا عامًا للاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، اليوم الأحد، إن ذلك القرار جاء خلال الاجتماع الـ 52 الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط.

وكشف الاتحاد لمحات من السيرة الذاتية للأمين الجديد، سعود المشاري، الذي شغل العديد من المناصب الإدارية وثيقة الصلة بالشأن القانوني، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من "جامعة واشنطن" في الولايات المتحدة.

ولفت الاتحاد إلى حصول "المشاري" على درجة ماجستير في القانون من "الجامعة الأمريكية في واشنطن" وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من "جامعة الملك سعود" بالمملكة العربية .

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