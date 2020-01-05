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"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات بالسعودية للاستطلاع

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"ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات بالسعودية للاستطلاع "ساما" تطرح مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات بالسعودية للاستطلاع

الرياض – مباشر: طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، مشروع مسودة القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

ودعت "ساما"، في بيان لها، العموم والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من اليوم وحتى موعد أقصاه 15 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وقالت "ساما"، إن هذه الخطوة تأتي وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 جمادى الأولى 1440هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المشروع يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي، والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وبينت "ساما"، أنها قامت بعمل الدراسات وإجراء مقارنات مماثلة مع بعض الدول ضمن مجموعة العشرين، إضافة إلى عقد ورش العمل والاجتماعات والمناقشات؛ من أجل توفير حد أدنى من المتطلبات والاشتراطات التنظيمية لتقديم خدمات المدفوعات وإصدار التراخيص لمقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية وحوكمتها وفق الإجراءات الرقابية والإشرافية لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي.

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