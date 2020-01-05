"الكابلات" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة

الرياض – مباشر: حددت شركة الكابلات السعودية، اليوم الأحد، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت "الكابلات"، في بيان لها على "تداول"، إن بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون اعتبارا من 6 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وأضافت الشركة، أن انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية ستكون في 13 يناير/ كانون الثاني، وانتهاء مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها مطلع العام 2020، زيادة رأس المال؛ بطرح أسهم حقوق أولوية.

ولفتت "الكابلات"، إلى أنه حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي، بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

وأشارت، إلى أن المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعمية الطرح "شركة فالكم للخدمات المالية" سيقوم بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة الكابلات السعودية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وارتفع سهم "الكابلات" 5.6 بالمائة خلال تعاملات اليوم، مسجلا مستوى 23.70 ريالا بختام التعاملات.

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