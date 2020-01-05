المعمر لأنظمة المعلومات توصي بزيادة رأس المال بأسهم منحة

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) برفع توصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بأسهم منحة؛ عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن المجلس أوصى للجمعية بزيادة رأس المال بنسبة 25 بالمائة؛ من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن ترتفع أسهم الشركة من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم؛ عن طريق رسملة 40 مليون ريال فقط من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأوضحت "إم آي إس"، أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأكدت، أنها تهدف من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأشارت الشركة، إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

ولفتت "إم آي إس"، إلى أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 1.98 بالمائة، لمستوى 44.60 ريالا.

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