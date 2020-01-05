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الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:22 صباحاً
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة
-
الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
ما لا تعرفه من قبل عن السيدة (( زينب )) حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم
مصر
Al Nahar TV
الأحد 05 يناير 2020 04:36 مساءً
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