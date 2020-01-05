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حصاد 2019.. تفاصيل دفعات حساب المواطن بالسعودية (إنفوجرافيك)

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مباشر ـ ثابت شحاتة: انطلق برنامج "حساب المواطن"، بالمملكة العربية ، في شهر ديسمبر 2017، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية.

ويرصد "مباشر" من خلال الإنفوجرافيك التالي، تفاصيل الدفعات الشهرية، خلال عام 2019، وأهم الأرقام منذ انطلاق البرنامج.

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