موجة تراجعات تضرب الأسهم السعودية..ومؤشر السوق يهبط 2.4%

الرياض ـ مباشر: ضربت موجة من التراجعات، سوق الأسهم السعودية "تداول"، بنهاية جلسة اليوم الأحد، وسط أدء سلبي لأسواق الخليج، على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وعمت التراجعات غالبية الأسهم السعودية، لينهى المؤشر العام تعاملاته، بتراجع نسبته 2.42 بالمائة، فاقدا 203.29 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 8,193.72 نقطة.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية تراجعات قوية، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، بعد مقتل جنرال إيراني نتيجة غارة أمريكية.

وأغلقت جميع القطاعات باللون الأحمر، بصدارة "الإعلام"، الذي هبط 6.35 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع نسبته 3.39 بالمائة.

وتراجع قطاع البنوك 2.5 بالمائة، عند الإغلاق، وسجل قطاع المواد الأساسية القيادي تراجعا نسبته 2.36 بالمائة، وهبط قطاع الطاقة 1.92 بالمائة.

وشملت الخسائر 182 سهما، تصدرها "التأمين العربية" بتراجع نسبته 7.79 بالمائة، وجاء إغلاق 11 سهما، الأخضر بصدارة "أنعام القابضة"، الذي قفز 10 بالمائة.