استثمارات السعودية بالخارج ترتفع لـ1.14 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث

الرياض – السيد جمال: سجلت الأصول السعودية المستثمرة في الخارج نموا نسبته 8.86 بالمائة، بنهاية الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 346.94 مليار ريال (92.52 مليار دولار)؛ مقارنة بالفترة المماثلة من لعام الماضي.

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، ارتفاع إجمالي حجم الأصول التي تستثمرها المملكة بالخارج إلى 4.261 تريليون ريال (1.136 تريليون دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 3.914 تريليون ريال (1.044 تريليون دولار) في نهاية الربع الثالث من عام 2018.

وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في 16 يونيو/ حزيران 2019، إن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الإقتصادي، كما أنه يستهدف الاستثمار المحلي والدولي.

وأضاف ولي العهد، أنه "خلال السنوات من 2016 إلى 2018، ارتفع عدد الموظفين به من 40 موظفاً إلى ما يقارب 500 موظف، وارتفعت أصول الصندوق مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع نحو الضعف خلال سنتين.

ووفقا للمعلومات المتاحة لدى "مباشر"، يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على زيادة حجم أصوله إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2030؛ من تعميق محفظة استثماراتها الخارجية والداخلية مما دفع إلى ارتفاع قيمة الأصول التي تستثمرها المملكة بالخارج، فضلا عن اعتبار السعودية واحدة من أكبر مستثمري السندات الأمريكية على مستوى العالم.

وزادت قيمة استثمارات المملكة بالخارج بنحو 2 بالمائة مقارنة بقيمتها البالغة 4.178 تريليون ريال (1.114 تريليون دولار) بنهاية الربع الثاني من 2019، بزيادة قيمتها 83.21 مليار ريال (22.19 مليار دولار).

وتتكون الأصول السعودية المستثمرة بالخارج من عدة استثمارات؛ تشمل الاستثمارات المباشرة، واستثمارات الحافظة (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين)، والاستثمارات الأخرى (الائتمان التجاري والقروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة القبض)، وأخيرا الأصول الاحتياطية (الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاستثمارات بالأوراق المالية والعملة والودائع).

وجاءت الزيادة في حجم الأصول السعودية المستثمرة بالخارج بنهاية الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة في الخارج بنسبة 21.3 بالمائة، بما يعادل 75.22 مليار ريال (20.06 مليار دولار).

وارتفعت استثمارات السعودية المباشرة في الخارج إلى 428.12 مليار ريال (114.17 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الماضي؛ مقارنة بـ 352.9 مليار ريال (94.11 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من 2018.

وعلى جانب استثمارات الحافظة، قفزت بنسبة 18.99 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 166.23 مليار ريال (44.33 مليار دولار).

ووصلت قيمة الاستثمارات في استثمارات الحافظة إلى 1.041 تريليون ريال (277.63 مليار دولار)، مقارنة بـ 874.89 مليار ريال (233.31 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفعت استثمارات السعودية بالخارج في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار بنسبة 25.6 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام 2019؛ إلى 758.75 مليار ريال (202.33 مليار دولار)، مقارنة بـ 604.14 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في نهاية الفترة المماثلة من 2018.

وبالنسبة للاستثمارات المملكة في سندات الدين بالخارج، شهدت نموا نسبته 4.3 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 282.38 مليار ريال (75.3 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام 2019، مقارنة بـ 270.75 مليار ريال (72.2 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل، كانت أصول المملكة الاحتياطية قد تراجعت في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنحو 1.3 بالمائة؛ إلى 1.877 تريليون ريال (500.59 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.902 تريليون ريال (507.21 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام 2018.

وارتفعت استثمارات السعودية الأخرى – سواء كانت متمثلة بالقروض أو العملة أو الائتمان التجاري وغيرها – بنسبة 16.6 بالمائة في نهاية الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 914.59 مليار ريال (243.89 مليار دولار)، مقابل 784.28 مليار ريال (209.14 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

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