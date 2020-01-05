أخبار عاجلة

الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش -
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يؤكد على ضرورة احتواء الأزمة وخفض التصعيد في العراق

Google+ Print
الأردن يؤكد على ضرورة احتواء الأزمة وخفض التصعيد في العراق الأردن يؤكد على ضرورة احتواء الأزمة وخفض التصعيد في العراق

جى بي سي نيوز  :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الجمهورية العراقية الشقيقة وشددت على أهمية التعاون لحماية أمن العراق واستقراره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم ضرورة بذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد الذي سيكون له تداعيات كبيرة صعبة إن تفاقم.

وشدد الفايز على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة من خلال اعتماد معالجات سياسية وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
العقبة : القبض على مطلوب بعد مقاومة شديدة ... صور

العقبة : القبض على مطلوب بعد مقاومة شديدة ... صور

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

بالفيديو والصور : " الزراعة النيابية " تفتح ملف ساحة التصدير في السوق المركزي

تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

تونس : القبض على أردني بحوزته أكثر من 152 الف دينار

وزير الداخلية الاردني يلتقي نظيره المصري

وزير الداخلية الاردني يلتقي نظيره المصري