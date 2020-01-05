10 أسهم تقتنص 44% من سيولة السوق السعودي.. بقيادة "أرامكو"

مباشر ـ ثابت شحاتة: سيطرت مجموعة من الأسهم على السيولة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، خلال جلسة اليوم الأحد، بقيادة أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، و"سابك".

وبلغ إجمالي قيم تداول الأسهم العشرة الأعلى، بحلول الساعة 02:10 بتوقيت السعودية، نحو 1.52 مليار ريال، تمثل 43.87 بالمائة من إجمالي قيم تداول السوق، التي بلغت 3.46 مليار ريال، في تلك الأثناء.

وتصدر سهم "أرامكو السعودية" القائمة، بقيمة تداول بلغت 545.5 مليون ريال، من خلال 15.67 مليون سهم، وتراجع السهم 1.56 بالمائة، إلى مستوى 34.60 ريال.

وحل مصرف الراجحي بالمركز الثاني، بقيمة بلغت 262.89 مليون ريال، بتداول 4.05 مليون سهم، وجاء السهم باللون الأحمر، بتراجع 1.52 بالمائة، عند مستوى 64.80 ريال.

وكان المركز الثالث لسهم "الإنماء"، بنحو 204.87 مليون ريال، من خلال 8.2 مليون سهم، تلاه سهم "سابك"، بقيمة تداول بلغت 112.2 مليون ريال، من خلال 1.2 مليون سهم.

وسيطر اللون الأحمر، على الأسهم العشرة الأعلى قيمة، في تلك الأثناء، باستثناء سهم "الكابلات" الذي صعد 6.3 بالمائة، إلى مستوى 24.08 ريال.

وجاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية متراجعاً 2.12 بالمائة، فاقداً 177.87 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,219.14 نقطة.

وهبطت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات اليوم الأحد، متأثرة باشتعال فتيل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق المتراجعة.

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