التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على بورصات الخليج..والكويت الأكثر تراجعاً

مباشر – إيمان غالي: هبطت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال تعاملات اليوم الأحد، متأثرة باشتعال فتيل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق المتراجعة.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة بمقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في دفع أسواق الأسهم العالمية للتراجع على خلفية تصاعد تلك التوترات بنهاية جلسة الجمعة الماضية.

وتصاعدت وتيرة الصراع ليتبادل الجانب الإيراني والأمريكي التهديدات، إذ توعدت إيران بأن تشهد المنطقة بأسرها رداً على مقتل جنرالها، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية.

وكان البنتاجون قد وافق يوم الجمعة على إرسال نحو 3000 جندي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديدات في المنطقة.

وبحلول الساعة 01:12 مساءً بتوقيت السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 1.75 بالمائة ليصل إلى النقطة 8249.04، فاقداً 146.94 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وسجلت التداولات في ذلك التوقيت 2.78 مليار ريال (741.87 مليون دولار)، وزعت على 116.09 مليون سهم، بتنفيذ 121.57 ألف صفقة.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق أبوظبي العام عند الإغلاق بنسبة 1.42 بالمائة إلى مستوى 5027.96، ليخسر 72.30 نقطة عن الخميس الماضي.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 102.51 مليون درهم (27.91 مليون دولار)، نفذت خلال 41.17 مليون سهم، و1.31 ألف صفقة.

وعلى صعيد سوق دبي، فقد اختتم تعاملات اليوم متراجعاً 3.06 بالمائة عند النقطة 2684.24، فاقداً 84.85 نقطة عن الجلسة السابقة.

وسجل السوق تداولات بقيمة 156.53 مليون درهم (42.62 مليون دولار)، وزعت على 136.96 مليون سهم، عن طريق 2.72 ألف صفقة.

وطالت التراجعات بورصة الكويت أيضاً عند الإغلاق، إذ هبط مؤشر السوق الأول 4.07 بالمائة، وتراجع الرئيسي 2.68 بالمائة، كما انخفض العام 3.72 بالمائة.

وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت 71.44 مليون دينار (236.35 مليون دولار) وزعت على 257.98 مليون سهم، نفذت خلال 11.22 ألف صفقة.

وتدنى المؤشر العام لبورصة قطر 2.14 بالمائة ليختتم التعاملات عند مستوى 10286.31 نقطة، فاقداً 225.39 نقطة عن مستويات الخميس السابق.

وسجلت تداولات السوق القطري 299 مليون ريال (82.91 مليون دولار)، من خلال 122.88 مليون سهم، بتنفيذ 6.87 ألف صفقة.

ووصلت التراجعات لسوق البحرين، إذ هبط مؤشر السوق العام 2.26 بالمائة، فاقداً 36.37 نقطة إلى مستوى 1575.67 نقطة.

وبلغت تداولات السوق 700.12 مليون دينار (1,87 مليار دولار)، نفذت خلال 92 صفقة، و3.05 مليون سهم.

وسجل مؤشر مسقط 30 بسلطنة عمان أقل البورصات الخليجية تراجعاً بالختام بواقع 0.30 بالمائة إلى النقطة 3992.88، ليفقد 12.18 نقطة.

وبلغت سيولة السوق عند الإغلاق 408.83 ألف ريال (1.06 مليون دولار)، موزعة على 2.47 مليون سهم، من خلال 214 صفقة.

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