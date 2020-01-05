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العدل اليابانية تلغي كفالة كارلوس غصن وتطالب بإلقاء القبض عليه

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مباشر: ألغت اليابان قرار كفالة رجل الأعمال كارلوس غصن والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان وطالبت بالقبض عليه.

وقالت وزيرة العدل اليابانية اليوم الأحد، في وسائل الإعلام المحلية، إن غصن كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته وأن فراره إلى لبنان أمر "غير مبرر".

وأضافت ماساكو موري، أن اليابانية اتخذت موقفًا حيال ذلك بإصدار "مذكرة حمراء" للشرطة الدولية "الإنتربول" للقبض عليه.

وأشارت الوزيرة إلى فرار رئيس شركة "رينو-نيسان" المعزول، إلى خارج الحدود اليابانية، يُشتبه في أنه تم بشكل غير قانوني، وأنه غير مسجل لديها قائمة خروج رسمية.

واعتذرت الوزيرة للوصول إلى ذلك الوضع، لافتةً إلى أنها أمرت بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار "غصن".

ونشرت وسائل إعلام يابانية صورُا لـ "كارلوس غصن" في زي عمال لتفسر محاولة هروبه خارج اليابان.

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