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"هدف": إيداع الدعم بحسابات الباحثين عن عمل بالسعودية لشهر ديسمبر

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الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية (هدف)، اليوم الأحد، الدعم المخصص للباحثين عن عمل عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقالت "هدف"، في بيان له، أنه تم إيداع أكثر من 493 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة؛ من المسجلين في برنامجي "حافز البحث عن عمل" و"حافز صعوبة الحصول على عمل".

وأضاف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 168.06ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 155.91 ألف مستفيد ومستفيدة.

وكشف الصندوق، أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر ديسمبر/ كانون الأول بلغ 7098 مستفيد ومستفيدة، منهم 3928 من الإناث و3170 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وقام "هدف" بإطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ لدعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

 

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